فشل فرنسيّ وخلافات في "الخماسيّة".. ما دلالات موقف أمير قطر بشأن لبنان؟

رأت مصادر سياسية أنّ تخصيص أمير قطر حيِّزًا من كلمته في الأمم المتحدة أمس لأزمة انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، ودعوته إلى إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي، وإيجاد الآليات الدستورية لعدم تكراره مستقبلًا، يدلّ على مدى اهتمام قطر بحل مشكلة انتخابات رئاسة الجمهورية ومساعدة لبنان لتجاوز محنته من جهة، والأهم إصرارها على القيام بالدور الأساس لحل الأزمة، بدلًا من الجانب الفرنسي، الذي فشل في حل الأزمة القائمة حتى اليوم، بالرغم من الوقت المتاح له وتأييد دول اللقاء الخماسي لمهمته.

ولاحظت المصادر، عبر “اللواء”، أنّ موقف أمير قطر بخصوص لبنان، وتحذيره من خطورة أزمة الفراغ الرئاسي، على مؤسسات الدولة اللبنانية، تزامن مع الزيارة التي قام بها سفير قطر في لبنان إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في وزارة الدفاع من جهة، والأخبار التي تم تداولها في أروقة الأمم المتحدة، عن خلافات عصفت بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، خلال اجتماع ممثلي دول اللقاء الخماسي في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بخصوص كيفية حلّ الأزمة المتفاقمة في لبنان، ما أدى إلى تأجيل صدور بيان كان مرتقبًا عن المجتمعين من جهة ثانية.