الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فصف مدفعي وطيران استطلاعي.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

منذ 18 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

القصف الاسرائيلي اليومي يتواصل على الجبهة الجنوبية، وفي المستجدات الميدانية، تعرض حي كركزان شمال بلدة ميس الجبل صباح اليوم الأحد 21\4\2024 لقصف مدفعي متقطع.

وفجر اليوم، اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الاحراج المتاخمة لبلدة عيتا الشعب.

وحتى صباح اليوم وطيلة الليل الفائت، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

من جهة ثانية، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية عشرة من منتصف الليل الفائت على منزل مؤلف من 3 طبقات في بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، ما ادى الى تدميره تدميرا كاملا، والحقت اضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة والحق اضرارا جسيمة بمحطة لبيع المحروقات.

وبعد كشف فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على المكان المستهدف تبين انه لا يوجد اصابات بشرية.

من جهة اخرى وبعيد المنتصف والى ساعات الفجر الأولى، تعرضت الاودية المجاورة لبلدات بيت ليف والقوزح ورامية لقصف مدفعي متقطع .

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الله
    حزب الله يستهدف مستعمرة شوميرا
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
    نقاطٌ أربع في لقاء الإليزيه... ووعدٌ
    الجيش اللبناني
    آلية تنفيذية لدعم الجيش... إلى الجنوب درّ!

    الأكثر قراءة

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
    الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري
    بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته "مصطفى الحريري"‎
    رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل