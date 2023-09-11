الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فصلٌ ثالث من مهمّة لودريان.. هل من طروحات جديدة؟

منذ 18 دقيقة
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

A A A
طباعة المقال

وسط مناخ “متجدد” بالشكوك والترقب الحذر يعززه تراجع غير معلن عن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية مجددًا، يعود الموفد الرئاسي الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان اليوم للمرة الثالثة بصفته هذه، ليبدأ غدًا الفصل الثالث من مهمته وإجراء جولة لقاءات ثنائية مع الكتل والأحزاب حول السبل الممكنة لإنهاء الأزمة الرئاسية.

واستنادًا إلى الأجواء المتوافرة لـ “النهار” فإنه لم يتبدل شيء في أجندة لودريان الذي سيعمل على استكمال مهمته للبحث والتشاور مع القوى اللبنانية حول أفضل السبل للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وحلّ الأزمة السياسية المستمرة من خلال التوصل إلى توافق يسمح بإنهاء الشغور الرئاسي الممتد منذ شهر تشرين الثاني الماضي، ووضع صيغة تشاورية محددة ببرنامج وزمان تعبّد الطريق لانتخاب رئيس وإنجازه عبر توافق وتفاهم على صيغته وفق اتفاق الطائف.

وبحسب مصدر ديبلوماسي في باريس، فإن حضور لودريان إلى لبنان يعني أن الموفد الشخصي للرئيس ماكرون لديه شيء جديد سيعرضه على محاوريه وأنه لم يأت إلى لبنان لإعلان فشل مهمته، بل إن لديه طروحات جديدة سيعرضها على القوى السياسية وهي تشكل خطوات عملية لإنعاش مهمته وإعطائها زخمًا لمتابعتها من خلال انتخاب رئيس للجمهورية قبل إعادة تكوين السلطة المفقودة.

ويأمل لودريان في إمكان توصل النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس للجمهورية وهدفه الحصول على إجماع سياسي يؤمن هذا الانتخاب. ويعول على جولته الثالثة في لبنان لمناقشة العقد التي تمدد الفراغ الرئاسي الممتد منذ تشرين الثاني الماضي والتوصل إلى حل لها.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء الياس البيسري
    الدولة على المحكّ.. البيسري يُحذّر من "أزمة مستنزفة" في عين الحلوة
    مخيم عين الحلوة
    مخاوف من مشروع "التدمير والتهجير".. ودور ضاغط لمخابرات الجيش
    مدخل مخيم عين الحلوة
    تحذيرات جدّية من "الأخطر" في عين الحلوة.. والانتظار "سيّد الموقف"

    الأكثر قراءة

    الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
    فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
    عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً
    أضخم حضور جماهيري.. عمرو دياب يحيي حفلاً أسطورياً في أبو ظبي