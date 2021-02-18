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فصيلة الهرمل توقف شخصًا على متن سيارة مسروقة

18 - فبراير - 2021
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إِطَار مُتَابَعَة القُطُعَات العملانية لِمُكافَحَة الجَرائِم وَتَوقِيف مُرتَكِبِيها على الأرَاضِي اللبنانِيِّة، وَنَتِيجَة الاستقصَاءات والتَحَرِيَّات، وَبعد عَمليَّة رَصْد وَمُتابَعة حَثِيَثة، تَمَكَّنَت فَصيلة الهِرمِل في وحدة الدرك الإقليمي مِن ضَبط سَيّارة نوع “كيا سيراتو” صُنْع عام /2011/ في مَحَلَّة الشَّربين وَتَوقِيف سائِقها، ويُدعى:

ح. ق. (مواليد عام 2003، سوري)
وَقَد تَبَيَّن أنَّ السيَّارة قد سُرِقَت مِن مَدينَة طَرَابلُس بتاريخ 16-2-2021.

باستماعِهِ، اعترَفَ بأنّه استَلَمَ المركَبَة الآلية بُغيَة نَقلِها إلى مِنطقَة القَصر الحُدودِيَّة مُقابِل مَبلغ /2/ مليون ل. ل.

التحقيقُ جارٍ بإشراف القضاء المُختَصّ، والعَمَل مُستَمِرُّ لِتوقيفِ باقي المُتَوَرِّطِين.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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