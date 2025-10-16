الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
فضل الله: التعاون الداخلي ضروري لتجاوز التحديات وحماية لبنان

منذ 36 دقيقة
النائب حسن فضل الله

النائب حسن فضل الله

أكد النائب حسن فضل الله أن لبنان يمر بمرحلة مليئة بالتحولات العسكرية والسياسية والأمنية في المنطقة، مشيراً إلى محاولات إعادة رسم التوازنات الإقليمية على حساب بعض الدول والشعوب. وأوضح أن الاستعجال في إعلان انتصار العدو الإسرائيلي سابقاً، كما حصل في 1982 وفي محطات أخرى، كان دائماً مصحوباً بخيبة أمل، مؤكداً أن المقاومة في لبنان وفلسطين حافظت على صمودها ومنعت تهجير السكان.

وشدد فضل الله على أن حماية الجنوب اللبناني تعتمد على قوة المقاومة والاعتماد على الشعب ووحدته، داعياً القوى السياسية في الداخل والخارج إلى التأمل والحكمة والتعاون لتجنب أن تكون المتغيرات الإقليمية على حساب لبنان.

وأشار إلى تحديين أساسيين تواجههما المقاومة: الأول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات منع الأهالي من العودة إلى قراهم، مؤكداً أن تطبيق وقف إطلاق النار يقع ضمن مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها. أما التحدي الثاني فهو إعادة الإعمار، حيث تواجه الجهات المعنية ضغوطات وحصاراً ماليًا من الخارج ومن بعض المؤسسات المحلية، مما يستدعي الاستمرار في العمل داخل الدولة وخارجها لضمان تنفيذ الالتزامات تجاه الأهالي، مع توضيح أن حزب الله ملتزم تجاه شعبه وسيكمل ما تعهد به بحسب إمكاناته وظروفه.

