فضيحة اللقاحات ليست السبب الرئيسي لإستقالة البزري.. هذا ما كشفه نقيب الأطباء

جدد نقيب الأطباء شرف أبو شرف المطالبة بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التلقيح، مطالباً في حديث اذاعي بإيضاحات حول عدم استخدام الـ 25 ألف جرعة من اللقاح في مراكز التلقيح المعتمدة.

وأشار الى أن التجاوزات مستمرة لخطة التلقيح فيما المطلوب الالتزام بالأولويات وتسريع العملية، معتبراً أن عدد الذين تلقوا اللقاح لا يزال قليلاً فيما المطلوب الوصول الى مناعة مجتمعية تفوق الثمانين في المئة قبل أن يتحور الفيروس ولا يعود اللقاح فعالاً عليه.

وحول استقالة الدكتور عبد الرحمن البزري أشار أبو شرف الى أن فضيحة تلقيح النواب ليست السبب الرئيسي لها بل التطبيق البطيء للخطة وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة.