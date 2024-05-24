الجمعة 16 ذو القعدة 1445 ﻫ - 24 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فضيحة تحرش مروعة داخل مدرسة في كفرشيما.. ووزارة التربية تتحرك!

منذ ساعتين
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

A A A
طباعة المقال

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن “وزارة التربية والتعليم العالي تبلغت شكوى من جانب احد الأهالي عن سلوكيات مثيرة للقلق تجاه بعض التلاميذ في ثانوية إيمانويل كفرشيما، وفور تبلغها أعطى معالي الوزير عباس الحلبي التعليمات للتحرك الفوري من جانب الوحدات الإدارية والتقنية المعنية ، وتم إبلاغ وزارة العدل كما هو معمول به بين الوزارتين.”

وأضاف: “بالتوازي مع التحرك الفوري للقضاء، قامت الوزارة بتحقيق إداري أرسلت نتائجه إلى القضاء المختص، كما تم تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للتلاميذ، على ان تستكمل المتابعة في الأسابيع المقبلة، كما ان الوزير الحلبي كلف اليوم فريقاً ادارياً وتقنياً التوجه إلى المدرسة المعنية للمتابعة”.

وختم البيان، مؤكدا أن “وزارة التربية تتابع كل الحالات المماثلة التي تبلغت بها، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة الإدارية والقانونية بالتنسيق مع وزارة العدل ، وذلك حرصاً منها على تأمين بيئة آمنة وسليمة للتلاميذ في المدارس الرسمية والخاصة، وتطمئن الأهل أنها تتابع في شكل فوري ودقيق اي شكوى تصلها عبر الخط الساخن للوزارة على الرقم ( 01772000) الذي يعمل من الساعة الثامنة حتى السادسة بعد الظهر، من الاثنين حتى الجمعة، وتحافظ على سرية وخصوصية المتصل، كما أنها تتابع المدارس للحرص على تأمين جو مريح إيجابي لأبنائنا ، من خلال تطبيق سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية، إن لجهة الوقاية او الاستجابة.”

    المزيد من أخبار لبنان

    الدفاع المدني
    تحذير هام من الدفاع المدني.. ابتعدوا عن الشواطئ خلال هذه الفترة
    فؤاد السنيورة
    السنيورة: إسرائيل لن تجتاح لبنان كما حصل في 2006
    رمزي نهرا
    دعارة وأعمال منافية للحشمة من البترون إلى شكا.. ومحافظ الشمال يتحرك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
    بيني غانتس
    بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!
    للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة
    غزة تحت النار
    فضيحة في إسرائيل.. كيف دفنوا اللواء آساف حمامي وقد أسرته كتائب القسام!؟