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فضيحة جديدة في مرفأ بيروت.. سرقة حاويات قبل شحنها إلى الخارج

منذ ساعتين
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 2:26 مساءً
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أن النقابة تلقت شكاوى من بعض الوكلاء البحريين حول حصول نقص في بضائعهم المصدرة من لبنان.

وقال في بيان “إن بعض الزملاء فوجئوا بوصول حاويات مصدرة من مرفأ بيروت إلى مرافئ خارجية لديها نقص في كميات البضاعة المشحونة وخاصة بضاعة خردة النحاس والقصدير”.

وشدد اليمن على أن النقابة تؤكد ضرورة زيادة أجهزة الماسح الضوئي العاملة في المرفأ (Scanners). كما شدد على ضرورة تعزيز جهود ودور الجمارك الرقابي، متمنياً على مشغل محطة الحاويات الجديد CMA Beirut Terminalتسريع إنجاز خطة المراقبة والسلامة لمرفأ بيروت والتنسيق مع كافة السلطات المعنية لتعزيز سبل المكافحة المسبقة.

وتوجّه بالشكر الى جهاز أمن المرفأ التابع لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني لجهوده الحثيثة، والتمكّن من توقيف عدة أشخاص ومساهمين في أعمال سرقة الحاويات قبيل شحنها وتحديد خيوط بإتجاه من قد يشتري المسروقات.

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