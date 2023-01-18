الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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فضيحة خلط اللبنة بـ "الجفصين".. ماذا كشف رئيس نقابة الصناعات الغذائية؟

منذ 9 دقائق
فضيحة في صناعة اللبنة

فضيحة في صناعة اللبنة

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لفت رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط إلى أنه بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية أصبح المستهلك يفتش عن منتجات بأسعار منخفضة.

كما أكّد البساط في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، ألا تفاصيل لدى النقابة عن فضيحة خلط اللبنة اللبنانية بـ “الجفصين وبالمواد المسرطنة”، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد أخذت عيّنات من اللبنة الموجودة في السوق لإجراء الفحوصات اللازمة، والنتائج لم تصدر بعد.

فيما استبعد لجوء الشركات المعروفة إلى هذه المنتجات لتصنيع الألبان والاجبان. غير أنه لمّح إلى أن بعض الشركات المصنّعة تستبدل المواد الأولية بأخرى أقلّ جودة.

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