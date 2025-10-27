الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2025 6:03 مساءً
سهل البقاع

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان الآتي:

تكشف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن فضيحة غذائية وصحية وبيئية خطيرة في منطقة البقاع، وتحديدًا في نطاق بلدة مكسي، حيث توافرت معلومات مؤكدة حول قيام أحد المزارعين بريّ مساحات واسعة مزروعة بـ البطاطا والبازلاء بمياه الصرف الصحي.

وعلى الفور، توجّهت فرق الضابطة المائية التابعة للمصلحة إلى الموقع، وأجرت كشفًا ميدانيًا بيّن بالمعاينة الحسية والمخبرية وجود ريٍّ فعلي للمزروعات بمياه صرف صحي ومياه آسنة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ومخالفةً صريحةً لأحكام قانون سلامة الغذاء رقم 35/2015 وقانون المياه رقم 192/2020، فضلًا عن تعريض المستهلكين لأخطارٍ جسيمة نتيجة تلوث المزروعات بالبكتيريا والملوثات العضوية.

كما أظهر الكشف الميداني قيام المزارع بإنشاء بركةٍ لتجميع المياه الآسنة وتحويلها عبر قناةٍ إلى أراضيه الزراعية لريّ المزروعات منها، في مخالفة واضحة للأنظمة الصحية والبيئية.

وبناءً على ذلك، بادرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى إبلاغ المديرية العامة لأمن الدولة والجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحقّ المخالف، وإقفال مصدر التلوث، ومنع تسويق أو توزيع هذه المزروعات في الأسواق اللبنانية، حفاظًا على سلامة المواطنين وصونًا للموارد المائية.

تؤكد المصلحة أنها ستواصل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، حملات المراقبة الميدانية لضبط أي استعمال غير قانوني لمياه الصرف الصحي في الزراعة، وستُلاحق جميع المخالفين أمام المراجع القضائية المختصة.

