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فضيحة غشّ.. "بطلها" محل لبيع الدجاج في المصيطبة

19 - مارس - 2021
دجاج

دجاج

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، انه بناء لتوجيهات محافظ بيروت مروان عبود، وفي إطار حملة سلامة الغذاء، قام مراقبو مصلحتي المسالخ والمؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس بيروت وعناصر من مكتب بيروت الاقليمي في أمن الدولة، بدهم أحد المحال التي تقوم ببيع الدجاج في منطقة المصيطبة.

وبعد الكشف الذي أجراه مراقبو المصلحتين على المحل المذكور، تبين أنه غير مستوفٍ للشروط الصحية ولشروط السلامة العامة، حيث يعمد صاحب المحل إلى إعادة حفظ بقايا الدجاج المطهو والمقلي سابقا، مثل البروستد، الجوانج والفروج، بالإضافة الى البطاطا التي تم طهوها سابقا ووضعها في البرادات، بهدف إعادة استخدامها من خلال تسخينها وطهوها في اليوم التالي أو في وقت لاحق، وبيعها للمواطنين على أنها أغذية طازجة، إضافة الى أن الزيت المستخدم في علميات القلي غير صالح لناحية الاستهلاك الآدمي.

وتابع البيان: “حيث أنّ صاحب المحل اعتمد في عمله هذا نظام الغش في البيع ضاربا بعرض الحائط المخاطر المترافقة لجهة تحوّل تلك الأغذية إلى سموم جراء تعرضها لحرارة عالية ومن ثم إعادة تبريدها وتعرضها مجددا للحرارة من خلال عمليات الطهي أو القلي لأكثر من مرة، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين وسلامتهم”.
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وتم تسطير محضر ضبط في حقه من قبل مصلحة المسالخ، إضافة الى توجيه إنذار خطي من مصلحة المؤسسات المصنفة لجهة عدم التزامه بمبادئ وشروط السلامةالعامة وتخزين قوارير غاز داخل المحل أكثر من العدد المسموح به مما يشكل خطرا على سلامة الموطنين والجوار.

وختم: “في حال تكرار المخالفة ستتخذ في حقه وحق كل مخالف كافة الاجراءات القانونية وصولاً الى الاقفال بالشمع الأحمر واحالتهم الى القضاء المختص”.

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