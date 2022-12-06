الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فعاليات ومخاتير الأشرفية: خط أحمر ممنوع الإقتراب منه

منذ 5 دقائق
الاشرفية

الاشرفية

A A A
طباعة المقال

صدر عن فعاليات ومخاتير الأشرفية الرميل الصيفي والمدور البيان التالي:

ردًا على ما ورد في جريدة الأخبار وبالتّحديد مقالة ابراهيم الأمين في عدد يوم السبت 2 كانون الأول 2022 حول سيرة ومسيرة السيدين نبيل الصحناوي ونجله انطون الصحناوي.

نشكر حرصكم على إعطاء أل الصحناوي “نبيل وانطون” هذه المساحة الواسعة في جريدتكم وافتتاحيتها وصفحتها الأولى، حيث أنعشتم ذاكرتنا حول مسيرة نبيل الصحناوي وانتمائه الوطني والديني وتاريخه المشرّف في الدفاع عن أرضه ووطنه بدءًا من كوع الكحاله كما ذكرتم وصولاً إلى كل المناطق الحرّة التي امتدت يد الغدر إليها.

يعرب أهالي الأشرفية عن فخرهم بوجود اشخاص بينهم مثل السيدين نبيل وانطون الصحناوي اللذين يثابران على عمل الخير بصمت منذ عشرات السنين.

​إنّ الأشرفية العصية وأهلها الأوفياء سيبقيان الخط الأحمر الممنوع عليكم الإقتراب منه والتعاطي بشؤونه.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    نبيه بري بسلسلة لقاءات في عين التينة
    مارك ضو
    ضو: زيادة الضرائب يجب أن تترافق مع زيادة الخدمات العامة
    مستشفى- تعبيرية
    أصحاب المستشفيات: نتمنى أن تبقى الأمور الصحية بمنأى عن السجالات السياسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    صحف بريطانية تنقل مشاهدات مشجعات إنجليزيات.. "لا ندري كيف فعلتها قطر"!
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
    البرازيلي فينيسيوس جونيور
    البرازيلي فينيسيوس جونيور غاضب من تعامل شركة نايكي معه!