فعاليات ومخاتير الأشرفية: خط أحمر ممنوع الإقتراب منه

صدر عن فعاليات ومخاتير الأشرفية الرميل الصيفي والمدور البيان التالي:

ردًا على ما ورد في جريدة الأخبار وبالتّحديد مقالة ابراهيم الأمين في عدد يوم السبت 2 كانون الأول 2022 حول سيرة ومسيرة السيدين نبيل الصحناوي ونجله انطون الصحناوي.

نشكر حرصكم على إعطاء أل الصحناوي “نبيل وانطون” هذه المساحة الواسعة في جريدتكم وافتتاحيتها وصفحتها الأولى، حيث أنعشتم ذاكرتنا حول مسيرة نبيل الصحناوي وانتمائه الوطني والديني وتاريخه المشرّف في الدفاع عن أرضه ووطنه بدءًا من كوع الكحاله كما ذكرتم وصولاً إلى كل المناطق الحرّة التي امتدت يد الغدر إليها.

يعرب أهالي الأشرفية عن فخرهم بوجود اشخاص بينهم مثل السيدين نبيل وانطون الصحناوي اللذين يثابران على عمل الخير بصمت منذ عشرات السنين.

​إنّ الأشرفية العصية وأهلها الأوفياء سيبقيان الخط الأحمر الممنوع عليكم الإقتراب منه والتعاطي بشؤونه.