فقدان الطوابع في النبطية.. والمواطنون يشكون

فقدت الطوابع الاميرية في مدينة النبطية صباح اليوم وارتفعت صرخة المخاتير والمواطنين عندما علموا ان طابع بقيمة 20 الفا يباع في السوق السوداء ب150 الف ليرة، وامام هذا الواقع المرير اضطر المواطنون والمخاتير لشرائها بسعر مرتفع لإنجاز إخراجات القيد وتصديق معاملات وإفادات المدارس لتقديمها لتعاونية موظفي الدولة من خلال المنطقة التربوية في النبطية ، سائلين عن الكلام الذي صدر عن وزارة المال حول طرح الطوابع الاميرية من كل الفئات في الأسواق ولماذا لا يحاسب من يبيعونها في السوق السوداء ومن اين يحصلون عليها ؟.

وشكا أمين سر رابطة مخاتير النبطية وبلداتها مختار كفررمان علي شكرون من فقدان الطوابع الاميرية من كل الفئات في النبطية والمطلوبة للمعاملات الرسمية من اخراجات قيد وبطاقات الهوية والسجل العدلي ووثائق الزواج والطلاق والوفاة، مطالبا وزارة المال بالإسراع في إيجاد الحل للموضوع لانه يكبدهم خسائر مادية ومعنوية ويقفون عاجزين امام المواطنين في انجاز معاملاتهم ولا سيما تلك التي تعود للطلاب في المدارس على أبواب الامتحانات الرسمية وتلك المخصصة للمنطقة التربوية وتعاونية موظفي الدولة وطلاب المدارس.

وطالب نواب النبطية بـ “إيجاد الحل الناجع لهذه المعضلة والطلب من وزير المال تزويد النبطية بالطوابع الاميرية المطلوبة لانجاز المعاملات الرسمية”.

ولفت شكرون إلى “رواج السوق السوداء لبيع الطوابع في النبطية ويباع طابع 20 الف ليرة بـ 150 الفًا واكثر ما يكبدهم خسائر مادية فادحة وتعود الخسارة على المواطنين بالدرجة الأولى خلال انجاز المعاملات”.