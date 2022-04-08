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فقدان المورفين.. وزارة الصحة توضح السبب

8 - أبريل - 2022
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بيان في شأن فقدان دواء المورفين في السوق اللبناني، وأوضح أن “الوزارة كانت قد أعطت قبل شهرين موافقتها على حصول هذا الدواء على الدعم المطلوب قبل استيراده، إنما تأخرت الموافقة التالية الواجب صدورها عن المصرف المركزي.

وتلبية للحاجة الضرورية لهذا الدواء، تم التواصل مع المستورد والتوافق على استيراد الدواء من دون انتظار موافقة المركزي، وبناء عليه، من المفترض توافر الدواء في السوق في مهلة لا تتعدى أسبوعا”.

واكدت الوزارة أنها “تبذل كل المساعي لتسريع عملية استيراد الدواء، وتطلب من المعنيين في هذا المجال إيلاء المسألة الأولوية الإنسانية القصوى ولا سيما أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي لا يحتمل المصابون بها أي تأجيل في علاجهم”.

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