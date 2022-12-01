فقدان النصاب في الجلسة الثانية.. وجلسة جديدة في 8 كانون الاول

فقدان النصاب في الدورة الثانية من جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وتحديد جلسة جديدة الخميس المقبل في 8 الحالي، الى هذه اللحضة يبقى الفراغ الرئاسي سيد الموقف، بحيث لم يتم التوافق على رئيس حتى هذه اللحضة.

فيما عُقدت جلسة ثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون الوصول إلى نتيجة إيجابيّة، بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية.

وصوّت النواب 37 صوتاً لميشال معوّض و52 ورقة بيضاء و9 أصوات لـ”لبنان الجديد” و2 لزياد بارود و4 لعصام خليفة و2 لأسماء أخرى و4 أوراق ملغاة.

وحدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل في 8 كانون الأوّل.