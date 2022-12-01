الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فقدان النصاب في الجلسة الثانية.. وجلسة جديدة في 8 كانون الاول

منذ 54 ثانية
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

A A A
طباعة المقال

فقدان النصاب في الدورة الثانية من جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وتحديد جلسة جديدة الخميس المقبل في 8 الحالي، الى هذه اللحضة يبقى الفراغ الرئاسي سيد الموقف، بحيث لم يتم التوافق على رئيس حتى هذه اللحضة.

فيما عُقدت جلسة ثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون الوصول إلى نتيجة إيجابيّة، بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية.

وصوّت النواب 37 صوتاً لميشال معوّض و52 ورقة بيضاء و9 أصوات لـ”لبنان الجديد” و2 لزياد بارود و4 لعصام خليفة و2 لأسماء أخرى و4 أوراق ملغاة.

وحدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل في 8 كانون الأوّل.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
    بقرادونيان: الحل الوحيد يكمن في التوافق على مرشح مناسب
    سطو مسلح - صورة تعبيرية
    عملية سطو مسلح في بشامون.. هكذا انتهت
    بولا يعقوبيان
    بولا يعقوبيان لـ"المرتزقة الحاكمة": لعدم انتظار الخارج

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كأس العالم قطر ٢٢
    فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!
    كريستيانو رونالدو
    بصفقة خيالية.. كريستيانو رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي
    كريستيانو رونالدو المثير للجدل
    كأس العالم قطر ٢٢
    شركة أديداس تحسم الجدل حول هدف رونالدو