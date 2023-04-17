فلتان أمنيّ غير مسبوق.. ماذا حصل في "الحدث" اليوم؟

أشار رئيس بلدية الحدث جورج إدوار عون، في بيان، إلى أنّه “في مؤشر على فلتان أمني غير مسبوق، وفي عزّ ووضح النهار وعند حوالي الساعة 11:30، أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على اعتراض الشاب إيلي أنطوان عساف من بلدة الحدت، الذي كان على دراجته سالكًا بولڤار الرئيس شمعون، وعند اقترابه من نصب قداسة البابا فرنسيس انقضوا عليه محاولين سرقة دراجته، وعندما قاومهم عمدوا إلى إطلاق النار عليه ليصاب في رجله بطلقتين من مسدس حربي، مما استدعى نقله إلى المستشفى، فيما لاذ الجناة بالفرار”.

البيان أضاف: “هذه الجريمة البشعة تطرح أخطر التساؤلات عن مدى الإمساك بالامن والقدرة على ملاحقة وتوقيف العصابات التي تعبث بأمن الناس وتعتدي على ممتلكاتهم. إننا إذ نسأل الله السلامة والشفاء للشاب إيلي عساف، نضع هذه الواقعة البالغة الخطورة في عهدة الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية والقضاء، آملين التعامل معها بما تستحقه وما توجبه من جدية وحزم، غير ذلك فلنتوقع ونتحضر لما هو أسوأ، وعندها سيكون لنا كلام آخر”.