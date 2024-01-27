"فلق 1" في جنوب لبنان.. تعرفوا على أبرز مفاجآت حزب الله لمواجهة الجيش الإسرائيلي

اتخذت مجريات العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منحى تصعيدياً، مع بدء الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات استهداف مباشرة لكوادر الحزب، وكذلك مع إعلان الحزب عن أسلحة وصواريخ نوعية لم يكشف عنها من قبل.

أحدث تلك المفاجآت ما أعلنه حزب الله أمس الجمعة عن استهداف ثكنة “معاليه غولان” بصواريخ “فلق 1” وتحقيقه إصابات مباشرة.

صاروخ فلق 1 الموجه (Falaq-1) هو نظامٌ صاروخي إيراني الصنع، تم تطويره في التسعينيات من قِبل مجموعة شهيد باقري الصناعية، وهي جزء من منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية، التي نشطت في صناعة وتحديث المنظومة الصاروخية الإيرانية خلال حرب الخليج الأولى.

وتُعتبَر هذه المنظومة من الأسلحة القتالية البرية الفاعلة، وتقوم بدور مهم في إطلاق نيران كثيفة كما تحظى بقوة مناورة عالية، وتنفيذ عمليات مباغتة والتنقل في المناطق الوعرة، لذا هي جزء من قوة الردع الناري الجدية لحزب الله.

– المدى الأقصى للصاروخ: 10 كيلومترات

– الارتفاع الأقصى لتحليق الصاروخ: 3500 م

– وزن الصاروخ: 113 كيلوغراماً

– وزن الرأس الحربي: 50 كيلوغراماً

– طول الصاروخ: 1.32 متراً

– عيار الصاروخ: 240 ميلمتراً.

يعدّ الوقود المستخدم للصاروخ من النوع الصلب ذي القاعدة المزدوجة، ويتم تثبيته على مركبة جيب خفيفة 4×4 عابرة للضواحي، بها 6 صواريخ عيار 240مم، في وضع جاهز للإطلاق في قاذفة من نوع الإطار في الخلف.

وعلاوة على إمكانية إطلاقها من راجمات بريّة، يُمكن استخدام صواريخ Falaq-1 لضرب الأهداف البحرية، واعتبارها صواريخ دعم ناري بر- بحر.

ووفقاً لموقع “Arabic post” يشبه صاروخ حزب الله “Falaq-1″، إلى حدٍّ كبير، الصاروخ المستخدم مع نظام BM-24 الروسي، عيار 240 ملم المتطور، إذ يمتلك صاروخ BM-24 تجويفاً من عيار 240 ملم، ووزنه 109 كغ، ويبلغ وزن الرأس الحربي 50 كغ. ويصل مدى الصواريخ المستقرة ذات الدوران 240 ملم إلى 10 كلم، والوقود الدافع المستخدم هو من النوع الصلب ذي القاعدة المزدوجة، إضافة إلى أنه يتم تركيبه على مركبة جيب خفيفة 4×4، والتي تحتوي على 12 صاروخاً من عيار 240 ملم، في وضع الاستعداد للإطلاق.

أما صاروخ حزب الله فهو صاروخ قطره 240 ملم، ويصل مداه الأقصى إلى 10 كم، ويزن 111 كغ، ويحمل رأساً متفجراً بوزن 50 كغ.