السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فنج تعليقاً على إبطال نيابته: لست مرتاحاً لمغادرة المجلس بل قلق أكثر

منذ 35 دقيقة
النائب رامي فنج

النائب رامي فنج

A A A
طباعة المقال

علّق رامي فنج على إبطال المجلس الدستوري نيابته، قائلاً: “كان يجب ان يكون القرار مختلفا وندرسه حاليا من الناحية القانونية، ولأننا نطمح لأن نكون تحت القانون، وأترك للقانون والرأي العام الحكم ما اذا كنت مظلوما بإبطال نيابتي”.

وقال في حديث لـ “لبنان الحر”: “لست مرتاحاً لمغادرة المجلس بل قلق أكثر، لأن وضع الانهيار يستوجب منا العمل وان نكون في خدمة الناس الذين أنتمي اليهم. كنت أعمل بكل شفافية ومهنية وانا جاهز للقيام بواجبي داخل المجلس او خارجه”.

وتوجه فنج الى زملائه التغييريين: “فليتضامنوا بأسرع وقت لتسمية رئيس للجمهورية. هناك صعوبات كثيرة، ولكن هناك قواسم تجمعنا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    شركة لتعبئة قوارير الغاز
    رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: لضرورة إصدار جدول تركيب الأسعار قبل هذه الساعة
    علم إيران
    ايران المأزومة في الداخل تصدّر "الكيميائي" الى العراق وسوريا ولبنان؟
    الفيول الإيراني
    قصة "هبة الفيول الإيراني" باقية وتتمدد!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كأس العالم قطر ٢٢
    فيديو لمشجع أمريكي يكشف الحقائق.. "هذا ما شاهدته في قطر"
    فرقة ميّاس
    بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"
    دار القضاء العالي في مصر
    فضحية مدوية.. فيديو "جنسي" لمسؤول رياضي مصري والقضاء يتحرك