فنج وخلف: إعادة هيئة إدارة الكوارث وتفعيلها ضرورة قصوى

قال النائبان رامي فنج وملحم خلف في بيان مشترك:

“خلال متابعاتنا، منذ أيام، بعد مأساة انهيار المبنى في منطقة ضهر المغر في طرابلس، تبدى لنا مدى اهتراء وانهيار كل إدارات الدولة ومؤسساتها. وبالقدر نفسه، عرفنا خيرة الأوادم في تلك المؤسسات الذين يعملون بإمكانات ضئيلة، وهم أملنا في إعادة بناء الدولة”.

وأضاف البيان: “ولأن دور السلطة التنفيذية غائب كليا، قمنا بالتنسيق بين بلدية طرابلس والهيئة العليا للإغاثة والنيابة العامة الإستئنافية في الشمال والدفاع المدني وشركة خطيب وعلمي وشركة دبوسي وشركة كهرباء لبنان – المشكورين على تعاونهم-من أجل البدء، ظهر اليوم، بتدعيم المبنى المجاور المتصدع للمبنى المنهار، والذي سيتم هدمه في ما بعد حماية للسكان، إضافة الى تأمين الكهرباء للمنطقة المنكوبة، تسهيلا لحياة سكان الحي ورفع الركام”.

وختم: “تبقى إعادة هيئة إدارة الكوارث وتفعيلها ضرورة قصوى، تأمينا للتنسيق ما بين هذه الجهات وتصديا لما قد يلحقنا من مصائب وما أكثرها، رحمه الله الطفلة جومانا خالد ديكو وكل الضحايا الأبرياء”.