فهد لصوت بيروت انترناشونال: الأربعاء المقبل تصبح السوبرماركت جاهزة للتسعير بالدولار

كان من المقرر أن يبدأ التسعير بالدولار في السوبرماركت بعدما اعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عن آلية التسعير بالدولار في السوبرماركت منذ حوالي أسبوعين، لكن تنفيذ القرار تأخر بناءً على طلب نقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، الذي قال لصوت بيروت انترناشونال: “طالبنا بتأجيل تطبيق التسعير بالدولار لأسبوع كي نتمكن من إجراء تعديل على برامج الكمبيوتر التي يتطلبها هذا التغيير لأن البرامج معدة على أساس التسعير بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا التعديل الذي تقوم به شركات الكمبيوتر عملية معقدة ولا يمكن ان يقوم به اصحاب السوبرماركت داخلياً”.

وتوقع ان يتم انجاز هذا التعديل الأربعاء المقبل وتصبح السوبرماركت جاهزة للتسعير بالدولار، مؤكداً أنه سيتم التسعير بالدولار كل السلع التي تكون فواتيرها بالدولار، مشيراً إلى أن هناك سلع فواتيرها بالليرة اللبنانية كالدخان والخبز والخضار والفاكهة والصناعات المحلية وبعض الصناعات المستوردة التي يسعرها الموردون بالليرة اللبنانية وهذه السلع سيبقى تسعيرها بالليرة.

وأوضح أن القرار الذي أعلن عنه سلام لم يصدر كقرار مكتوب ونحن بانتظاره كي نبدأ بالتطبيق الفعلي، مستبعداً ان يكون هناك اي تغييرات على هذا القرار آملاً أن يصدر هذا القرار في الأول من آذار.

ويقول فهد، “نحن مع قرار التسعير بالدولار لكن هناك بعض الاسئلة حول طريقة وآلية التطبيق، مشيراً إلى أنه خلال اجتماعاته مع وزارة الاقتصاد وأعضاء النقابة حصل توضيح للكثير من الامور وما زلنا نعمل على توضيح كل الاسئلة حول هذا الموضوع والعمل على ازالة المعوقات التي تعترض التنفيذ”.

واذ شدد فهد على أن تطبيق التسعير بالدولار بحاجة الى الكثير من التأني ونحن لا نريد ان يكون هناك اي خطأ في البرامج عند التنفيذ.

ورأى أن للتسعير بالدولار إيجابيات على المستهلك بحيث يتمكن من مراقبة ومقارنة الأسعار التي تظهر بوضوح اأمامه وبطريقة شفافة ومستقرة، مشيراً الى ان أصحاب السوبرماركت والمواطنين يعانون من تقلبات سعر صرف الدولار الذي يؤدي الى صعوبة في تحديد اسعار السلع على الرفوف بطريقة متواصلة، مؤكداً ان عند التسعير بالدولار تصبح الاسعار مستقرة واكثر وضوحاً وهذا الامر يفعل المنافسة.