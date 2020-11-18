فهمي: أثني على الدور الذي يلعبه القطاع الإعلامي في زمن كورونا

أشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في بيان، إلى أنه “لأن الإعلام يرتكز على الحرية التي تشكل قيمة إنسانية لا تثمن، ولأن الصحافة رسالة تتخطى حدود السياسة عابرة إلى المجتمعات كافة، لا يمكن لأحد أن ينكر لما لوسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني من تأثير مباشر على العائلات والأفراد الذين يشكلون الركيزة الأساسية للمجتمع”.

وقال: “في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان وحالة الإقفال التام التي فرضها تفشي وباء كورونا، يثني وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الإعلامي في المساهمة في نشر التوعية، والذي ظهر جلياً عبر زيادة برامج التوعية وتكثيف التقارير الإخبارية والإعلانات التثقيفية التي تضمنت إرشادات للصغار والكبار حول كيفية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء”.

وتوجّه وزير الداخلية والبلديات بـ”التحية والشكر والتقدير لكل القيّمين على المؤسسات الإعلامية وكل الإعلاميات والإعلاميين والصحافيين والموظفين في القطاع الإعلامي على الجهود التي يقومون بها، وخاصة في زمن فيروس كورونا والوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه.

فلتكونوا دوماً رسل الحرية والحقيقة الموضوعية والمسؤولة والواعية اتجاه المجتمع اللبناني”.