فهمي: أحقية المطالب لا تبرر الشعارات المسيئة

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أسف وزير الداخلية محمد فهمي لما حصل أمام مدخل الوزارة” لا سيما العبارات المسيئة التي طالت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.

واعتبر أن “أحقية المطالب لا تبرر الشعارات المسيئة التي أطلقت”.

وكان عدد من المحتجين، حاول اقتحام مدخل وزارة الداخلية من جهة حديقة الصنائع بغية لقاء الوزير محمد فهمي لإبلاغه شكاوى أهالي بيروت حول عدد من المشاكل الراهنة التي يواجهونها لاسيما الانقطاع شبه الدائم لتيار الكهرباء الذي تعاني منه العاصمة.

وحاول عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي المولجين حماية الوزارة امتصاص غضب المتظاهرين وسمحوا لعدد منهم بالدخول للقاء الوزير فهمي.