فهمي: أوليس من الحرام إخلاء سبيل الذين أوقفوا بسبب ما دمروه وأحرقوه؟

غرد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر “تويتر”:

– فخامة القضاء …..عذرا

– هل هناك مخطط ما، لا نعرفه؟

– هل هناك توجه ما يهدف إلى ضرب هيبة الدولة؟

– هل هناك ضغوط ما تهدف إلى ضرب ما بقي؟

– أوليس من الحرام إخلاء سبيل الذين أوقفوا بسبب ما دمروه وأحرقوه؟

– هل يجوز؟”

لكن السؤال الذي يطرح على فهمي اوليس من الحرام ان يكون وزيرا للداخلية وهو الذي اعترف بمقابلة تلفزيونية قتله لشخصين وحماية العماد عون له حينها. الا يجب محاكمته على جريمته؟ اوليس قتل الروح اخطر بكثير من تدمير الممتلكات، فان كان المال يعوض فكيف يعاد بث الروح في الميت؟!