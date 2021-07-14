منظمة العفو الدولية: إعاقة العدالة أمر مرفوض

نشرت منظمة العفو الدولية فيديو من أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فمي للمطالبة بالعدالة لضحايا انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين.

وعلّقت على الفيديو بالقول: “تجمع المتظاهرون أمس أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال للمطالبة بالعدالة لضحايا انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين. فقابلتهم القوى الأمنية بالهراوات والغاز المسيل للدموع. على السلطات أن ترفع الحصانات الممنوحة لجميع المسؤولين فوراً.

إعاقة العدالة أمر مرفوض”.

#لبنان: تجمع المتظاهرون أمس أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال للمطالبة بالعدالة لضحايا #انفجار_بيروت ومحاسبة المسؤولين. فقابلتهم القوى الأمنية بالهراوات والغاز المسيل للدموع. على السلطات أن ترفع الحصانات الممنوحة لجميع المسؤولين فوراً. إعاقة العدالة أمر مرفوض! pic.twitter.com/8tclIPerhY — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 14, 2021