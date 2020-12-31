برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

فهمي خلال انطلاق الدوريات الأمنية: نحن جزء من هذا ​المجتمع المدني وهو جزء منا

منذ ساعة واحدة
الوزير محمد فهمي

الوزير محمد فهمي

A A A
طباعة المقال

أشرف وزير الداخلية والبلديات في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​ والمدير العام لقوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ على إطلاق الدوريات الأمنية من عناصر وحدة القوى السيارة في ​ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن​ في ضبيه لمواكبة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها ​وزارة الداخلية​ في ​ليلة رأس السنة​.

وأوضح فهمي أنه “منذ سنة انطلقتم لتنفيذ مهمات من اجل حماية الوطن والمواطن، وهذه السنة ايضا ستنفذون مهمات من اجل حماية الوطن والمواطن، كذلك منذ سنوات طويلة نفذ من سبقكم مهمات من اجل حماية اهلنا ومجتمعنا ووطننا من دون اي شائبة في تنفيذ هذه المهمات، ما يجمعنا هو الانضباط والمعنويات والتضحية والنخوة ويجب ان نكون يدا واحدة، ويجب ان تكونوا الى جانب المواطن وامامه، واطلب من المواطنين ان يكونوا الى جانبكم ونكون معا يدا واحدة، فنحن جزء من هذا ​المجتمع المدني​ والمجتمع المدني هو جزء منا، واطلب من الجميع ​الوقاية​ من هذا الوباء الذي تفشى في العالم كله وفي ​لبنان​ ايضا اصبح الوضع صعبا”.

وأمل”ألا تعاد مآسي هذه السنة وان تكون السنة المقبلة سنة تعاف للبنان وللعالم ولكل المواطنين. اعيدكم واتمنى لكم سنة من الصحة يدا بيد والكتف على الكتف الى جانب المواطنين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصلحة الليطاني
    مصلحة الليطاني توضح في تقرير لها أبرز إجراءاتها لعام 2020
    الشيخ بهاء الحريري
    بهاء الحريري معايداً اللبنانيين: كل عام و أنتم بناة للوطن
    فوج التدخل الثالث في الجيش نفذ انتشارا واسعا في قضاء زحلة لحفظ الأمن
    فوج التدخل السادس في الجيش نفذ انتشارا واسعا في قضاء زحلة لحفظ الأمن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصر الله
    هل تعمّد نصر الله إهانة الأسد ونظامه عبر هذه الادعاءات؟
    ظهور صخور غريبة على الأرض في رومانيا
    بالفيديو: ظاهرة حيّرت العلماء … أحجار تنمو وتتحرك
    نوستراداموس
    مجاعة ودماء ونيران تؤجج السماء… توقعات نوستراداموس المرعبة لعام 2021