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فهمي: سنرى خلال أسبوعين تعديلاً بالمستوى العملاني بما خص التصدير

5 - مايو - 2021
محمد فهمي

محمد فهمي

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أشار وزير الداخلية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​، إلى أن “​شعبة المعلومات​ ب​قوى الأمن الداخلي​ قامت بأعمال مميزة في موضوع التهريب، وبتنسيق كامل، واضح وشفاف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وخاصة ال​دول الخليج​ية ومنها ​السعودية​، وهناك احصاءات بهذا الخصوص”.

ولفت فهمي، بعد الاجتماع الأمني، إلى أن “ما كنا نقوم به هو عمل باللحم الحي، فهناك ضعف بالمنظومة ككل، وهناك اسباب لوجستية، كما أن الهيكلية بحد ذاتها تحتاج تحسيناً. ونحن بدأنا العمل بهذا الموضوع، بالتالي سنرى خلال اسبوعين او 3 كأقصى حد، تعديلاً بالمستوى العملاني بما خص التصدير، أما بما يتعلق بالمعدات، فالأمر سيأخذ وقتاً أطول”.

كما أبدى استعداد ​لبنان​ “لتلقي أي مساعدة من أي دولة، وخاصة الشقيقة، التي تحب مساعدة لبنان بالوقت الحالي خاصة بالآلات الحديثة لكشف ما يمكن كشفه، واذا لا، نحن خلال مدة معينة سنؤمن أجهزة الكشف على كل المرافق التي يتم التصدير منها”.

وأضاف، “في السعودية تم ضبط ما يزيد عن 150 مليون حبة ​كبتاغون​ من ​ماليزيا​ و​اليونان​، وهذا يعني أن كافة الدول تحاول تصدير هذه الآفة للمكلة التي تعد نقطة وسطية بين دول الخليج”. وتابع، “نحن كدولة سنتابع القيام بما علينا في مكافحة التهريب”.

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