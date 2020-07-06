فهمي: على الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى إشعار آخر

وزير الداخلية محمد فهمي
وزير الداخلية محمد فهمي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لصحيفة “الجمهورية”، انّ الرئيس حسان دياب يتابع شخصياً كل الملفات التي تهمّ المواطنين.

لكن فهمي لفت الى “انّ هناك عوائق تؤدي احياناً إلى تأخير في ظهور النتائج المتوخاة، ومن بينها الهجمة التي يتعرّض لها الرئيس دياب من جهات عدة في الداخل والخارج”، مؤكّداً “العزم على التصدّي لكل الصعوبات مهما اشتدت الحملات”.

وجزم فهمي في أن لا تغيير او تعديل حكومي، “وعلى الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى اشعار آخر، بمعزل عن عواطفهم السياسية”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

وزارة الصحة عن رحلات العودة الإضافية: حالة واحدة إيجابية الجمعة واثنتان السبت

وفاة 5 أشخاص إثر سقوطهم في بئر مياه في “أبي سمراء” في طرابلس

مستشفى الحريري: لا حالات شفاء جديدة واستقرار الحالات الحرجة على واحدة

صرخة من مخيم عين الحلوة: عدم تسليم المازوت ينذر بانفجار اجتماعي