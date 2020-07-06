فهمي: على الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى إشعار آخر

قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لصحيفة “الجمهورية”، انّ الرئيس حسان دياب يتابع شخصياً كل الملفات التي تهمّ المواطنين.

لكن فهمي لفت الى “انّ هناك عوائق تؤدي احياناً إلى تأخير في ظهور النتائج المتوخاة، ومن بينها الهجمة التي يتعرّض لها الرئيس دياب من جهات عدة في الداخل والخارج”، مؤكّداً “العزم على التصدّي لكل الصعوبات مهما اشتدت الحملات”.

وجزم فهمي في أن لا تغيير او تعديل حكومي، “وعلى الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى اشعار آخر، بمعزل عن عواطفهم السياسية”.