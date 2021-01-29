فهمي عن أحداث طرابلس: " ما حصل لا يمت الى ثورة الجياع بصلة"

عقد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه في الوزارة إجتماعاً أمنياً، شارك فيه قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي.

خلال الاجتماع الذي بحث في الاوضاع الامنية المستجدة في كافة المناطق اللبنانية وخصوصاً في مدينة طرابلس، شدد الوزير فهمي على ضرورة تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة حماية للمواطنين والأملاك العامة والخاصة.

واذ اعتبر فهمي أنّ ما حصل في مدينة طرابلس من أعمال تخريبية واعتداءات على الأملاك العامة واحراق مبنى البلدية لا يمت الى ثورة الجياع بصلة، أكد أن طرابلس ستبقى كما كانت بهمّة العاقلين من ابنائها عصية على الانجرار وراء العابثين بأمنها وأمن لبنان، وبعيدة كل البعد عن السماح لأيادي المغرضين بتخريبها