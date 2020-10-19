فهمي عن اللواء وسام الحسن: لا تُعرف قيمة الرجال الا بعد فقدانهم

في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي عبر تويتر قائلاً: في ذكراه الثامنة، تحية لرفيق السلاح اللواء الشهيد وسام الحسن الذي أسس لمنظومة أمنية تجاوزت في إنجازاتها أرقى الأجهزة الأمنية العالمية. لا تُعرف قيمة الرجال الا بعد فقدانهم… نفتقدك في هذه الظروف العصيبة، لروحك وروح رفيقك ألف سلام.

في ذكراه الثامنة، تحية لرفيق السلاح اللواء الشهيد وسام الحسن الذي أسس لمنظومة أمنية تجاوزت في إنجازاتها أرقى الأجهزة الأمنية العالمية.

لا تُعرف قيمة الرجال الا بعد فقدانهم… نفتقدك في هذه الظروف العصيبة، لروحك وروح رفيقك ألف سلام. #وسام_الحسن — Mohamed Fehmi (@M_MohamedFehmi) October 19, 2020