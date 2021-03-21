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فهمي: هناك اجهزة خارجية تخطط لتستفيد والمنفذ هو من الداخل

منذ ساعة واحدة
محمد فهمي

محمد فهمي

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أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، أنه: عندما أقول بأن الوضع الأمني تلاشى فأنا أتكلم بصدق وأدق ناقوس الخطر’.

وخلال حديثٍ له عبر قناة الجديد قال فهمي: ‘نسبة السرقات ازدادت بشكل كبير في لبنان وهذا مؤشر خطير.

وتابع، حال الفوضى… يا محلا التعاطي مع الارهاب، والفلتان لا يمكن ضبطه.

فهمي رداً على الحرب الاهلية، قال: هناك اجهزة خارجية تخطط لتستفيد والمنفذ هو من الداخل.

وعن قطع الطرقات، اعتبر فهمي أن  قطع الطرقات يؤذي المواطنين ولا أظن أن السيد نصر الله يهدد القوى الأمنية بكلامه عن هذا الموضوع.

وأكد، سنقوم بفتح الطرقات كالمعتاد عند إغلاقها.

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