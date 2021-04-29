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فهمي يشكر السعودية لسماحها بدخول البضائع اللبنانية العالقة على حدود المملكة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2021 1:18 مساءً
فهمي

فهمي

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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الاتي:

“يتوجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بالشكر والامتنان الى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان ونظيره صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على المبادرة الانسانية الطيبة بالسماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول الى المملكة.

علماً ان فهمي لم يتفاجأ بالايجابية السعودية، وهو على يقين بأن مملكة الخير لن تألوا جهدا لاعادة النظر بموقفها الأخير خصوصا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وشعبه”.

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