فهمي يعلق على ما كتبه حول مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء

فهمي
فهمي

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عطفاً على التغريدة السابقة، علق وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على ما كتبه حول مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء.

وقال عبر “تويتر”: “عطفاً على التغريدة السابقة، علق وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على ما كتبه حول مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء.

وجواباً على بعض الاسئلة، فإن مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء يتضمن الاعفاء:
١- عن العام ٢٠٢٠ للذين سددوا رسوم السير السنوية عن العام ٢٠١٩.
٢- عن العام ٢٠٢١ للذين سددوا رسوم السير عن العام ٢٠٢٠”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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