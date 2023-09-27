فواتير الكهرباء وفق "صيرفة".. هل "العتمة الشاملة" بانتظارنا؟!

كشفت مصادر مطلعة في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية»، أنّ تسعيرة فواتير الكهرباء ستبقى وفق سعر دولار منصّة صيرفة (رغم توقفها عن العمل)، وذلك باعتماد السعر الذي كان معمولاً به بتاريخ 31 تموز 2023 أي 85500 ليرة للدولار +20%، وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة الوزارية الذي ينص على أن يتمّ التسعير وفق دولار منصّة صيرفة +20% عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أي حتى نهاية شهر حزيران.

وكشفت المصادر، أنّه يمكن اعتماد تسعير فواتير الكهرباء بالدولار وترك خيار التسديد للمواطن بالعملة التي يريدها أي بالليرة اللبنانية أو بالدولار، خصوصًا بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي سمح بذلك، إلاّ أنّ هذا التوجّه إذا اعتُمد فسيكون على الفواتير التي ستصدر عن شهر تموز أو حزيران، وليس قبل ذلك، مؤكّدة أنّ المؤسسة تعدّ آلية التسعير بالدولار والنموذج الذي سيُتبع حتى الآن سيكون منصّة صيرفة +20% لمن يريد الدفع بالليرة اللبنانية، ووفق سعر دولار السوق لمن يريد الدفع بالدولار، إلّا إذا ارتأى مصرف لبنان غير ذلك، أي تغيير آلية احتساب الفاتورة، وتالياً أنّ المؤسسة ستكون ملزمة بالآلية التي يفرضها مصرف لبنان.

إلى ذلك، أكّدت المصادر، أن لا خطر من الوقوع في العتمة الشاملة خلال شهر تشرين الأول المقبل، ويمكن القول إنّ شهر تشرين الأول ستبقى التغذية على ما هي عليه اليوم، والتي وصلت إلى 6 ساعات في بيروت الإدارية و4 ساعات في بعض المناطق، على أن تزيد بمقدار ساعتين إضافيتين اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل في المناطق الواقعة ضمن نطاق بيروت الإدارية والمناطق المغذاة من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إضافة إلى كافة مخارج التوزيع التي تغذي مرافق عامة في كافة المحافظات اللبنانية، وذلك بعد التأكّد من أنّ المخارج في هذه المنطقة باتت خالية من أي تعدّيات على الشبكة.

وحذّرت المصادر، من أنّ الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه اليوم، إذا لم تباشر الجهات المعنية، أي وزارة المالية ومصرف لبنان بفتح الاعتمادات للنفط العراقي وإطلاق المناقصة وفق قانون الشراء العام، لتلزيم استقدام النفط العراقي قبل 31 من شهر تشرين الأول، وهو موعد انتهاء العقد مع العراق، مذكّرةً، أنّ الحكومة اللبنانية والجانب العراقي سبق ووافقا على العقد.

أضافت المصادر: “إذا لم تصل بواخر النفط العراقي خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، فنحن بلا شك سنكون أمام مشكلة في التغذية مجددًا، وذلك اعتبارًا من منتصف تشرين الثاني المقبل”.