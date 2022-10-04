فوج إطفاء بيروت: استكمال عمليات تبريد بقايا الحبوب في إهراءات المرفأ

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أنه “بتاريخ 04-10-2022 استكمل فوج إطفاء بيروت عمليات تبريد الحبوب في إهراءات مرفأ بيروت، على أن يقوم خلال اليومين القادمين برش المواد الخاصة والمبيدات للفطريات بعد أن تم تأمينه من قبل وزارة البيئة، كما تستكمل بعدها المرحلة الثانية من الخطة الموضوعة عبر العمل المشترك مع المتعهد المكلف سحب الردميات، وصولًا إلى المرحلة الثالثة و الأخيرة و هي إخماد الحريق بشكل نهائي”.

وكانت انهارت أجزاء من صوامع تخزين الحبوب الضخمة في مرفأ بيروت بلبنان، بسبب حريق مشتعل بها منذ فترة، رغم تحذيرات سابقة من انهيار الصوامع التي تضررت بشدة من الانفجار الضخم الذي ضرب المرفأ في 2020 وأدى لمقتل 215 شخصا.