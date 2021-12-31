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فوج إطفاء بيروت يستكمل اجراءاته الاحترازية عشية رأس السنة

منذ ساعة واحدة
سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان لها:

“بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالا لمواكبته الإجراءات الأمنية والوقائية عشية ليلة رأس السنة، تمركزت آليات وعناصر فوج اطفاء بيروت، ابتداء من الساعة 15,00 من تاريخ 31-12-2021 في النقاط التالية: برج الغزال، ساحة الشهداء، سوديكو سكوير، عين المريسة وساحة ساسين.

وقد أقام عناصر وضباط الفوج بمشاركة قائد الفوج العقيد ماهر عجوز حواجز محبة ثابتة لتوزيع الكمامات على المواطنين متمنين لهم دوام الصحة وعاما سعيدا”.

من ناحية أخرى، قام فوج الاطفاء بإسعاف سيدة مسنة تعرضت لحادث صدم على تقاطع بشارة الخوري، وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.

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