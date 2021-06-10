فوج اطفاء بيروت "ينتفض"... اقفال مركز الباشورة بالجنازير!

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان عناصر فوج اطفاء بيروت اقفلوا مدخل مركز الباشورة بالجنازير، وذلك بسبب تكبدهم مبالغ مالية طائلة كفروقات استشفاء، علماً أنهم مضمون مئة في المئة، كذلك بسبب مطالبتهم بالراتب التعاقدي.

بدلاً من أن تكون التضحيات الكبيرة التي قدمها عناصر فوج إطفاء بيروت ويقدمها، محل إكبار من الدولة والمجتمع اللبناني، تغض الدولة النظر عن مسؤولياتها، وتهضم حقوقهم، ولا تبالي بالدور الايجابي والفعال الذي يقومون به للحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطن، فعناصر الفوج ورتبائه وضباطه على جهوزية تامة عند كل كارثة تحل بالعاصمة، بأرواحهم يفدونها، ودماء الأرواح الطاهرة التي فدت مدينة بيروت وفدت الوطن ككل، في الرابع من آب وقبله لم تجف بعد.