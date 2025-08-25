الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
فور وصولها إلى بيروت.. اورتاغوس تعيد نشر تغريدة لنتنياهو عن لبنان

منذ 7 دقائق
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس

في خطوة غريبة وفور وصولها إلى بيروت، أعادت الموفدة الأميركيّة مورغان أورتاغوس نشر بيان على منصة “إكس” لنتنياهو بشأن خطوات الحكومة اللبنانية معلّقة بـ”إشارة” تُستعمل عادة للشكر.

وفي وقت سابق أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا رسميًا أشاد فيه بـ «الخطوة المهمة التي اتخذتها حكومة لبنان برئاسة الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام».

وجاء في البيان أن «القرار الأخير لمجلس الوزراء في لبنان بالعمل على نزع سلاح حزب الله حتى نهاية عام 2025 كان قرارًا جوهريًا».

واعتبر مكتب نتنياهو أن هذا القرار يمثل «فرصة للبنان لاستعادة سيادته، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والجيش والحكم – دون تدخل أو نفوذ من جهات غير دولتيّة».

وفي ضوء هذا التطور، أعلن مكتب نتنياهو استعداد إسرائيل للتعاون مع لبنان، مشيراُ إلى أن إسرائيل مستعدة «لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معًا نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للبلدين».

وأضاف البيان أنه «إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ بدورها خطوات متبادلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

واختتم البيان بالقول: «الآن هو الوقت لأن تتقدم إسرائيل ولبنان بروح من التعاون، مع التركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله وتعزيز الاستقرار والازدهار في كلا البلدين».

