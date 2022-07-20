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فوز تاريخي للمنتخب اللبناني على الصين.. وميقاتي: أمر يسعد القلب

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2022 6:36 مساءً
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حقق المنتخب الوطني اللبناني فوزًا رائعًا على الصين بنتيجة 72-69 وبذلك يتأهل الى نصف نهائي كأس آسيا.

مع الإشارة إلى أنّ لبنان سيواجه الأردن.

وبذلك، أشار رئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​، تعليقا على فوز منتخب ​لبنان​ لكرة السلة على نظيره الصيني وتأهله الى نصف نهائي كأس آسيا، الى أن “أخبارا سعيدة تأتينا من ​الشباب اللبناني​، أهنئ بهذا الفوز التاريخي على المنتخب الصيني، المنتخب الصيني معروف أنه الأول في آسيا وسبق أن فاز شباب الأرز على المنتخب النيوزيلاندي وهذا أمر كبير ويسعد القلب”.

ولفت ميقاتي في تصريح تلفزيوني، الى أن “هذا الفوز يعطينا أمل على كل الصعد، والشباب الذين قاموا بما قاموا به اليوم هو من جهدهم وتعبهم في ظل الظروف القاسية التي يمر بها هذا البلد، وهم أمل لبنان”.

وتابع: “رأسنا مرفوع وسيبقى وستبقى الروح الرياضية، ونأمل بالفوز بكأس آسيا الذي أصبحنا قريبين جدا منه، وكل ما بمقدورنا أن نفعله سنقوم به ل​دعم​ المنتخب اللبناني لكرة السلة”.

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