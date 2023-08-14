فوز "حازم بديع" بمنصب رئيس بلدية صيدا

عقدت جلسة في سرايا صيدا، لانتخاب رئيس للبلدية ونائب له، بإشراف محافظ الجنوب منصور ضو وحضور13 عضوا، وذلك بعدما قدم رئيسها السابق محمد السعودي استقالته، وقد ترأسها نائب الرئيس إبراهيم البساط حيث فاز الدكتور حازم بديع برئاسة المجلس البلدي بإجماع الحاضرين، اما منصب نائب الرئيس فسيبقى شاغرا نظرا لتقديم النائب الحالي البساط استقالته الرسمية اليوم، والتي تخضع لمهلة قانونية مدتها ثلاثة أيام، وعلى الإثر حدد ضو موعدا يوم الاثنين المقبل لعقد جلسة انتخاب نائب للرئيس.

وقبل اسبوع من انعقاد جلسة التصويت، عقد اجتماع تشاوري في بلدية صيدا بدعوة من البساط، حول موضوع الانتخاب حضره 15 عضوا بمن فيهم السعودي ، أجمعوا على تزكية بديع لتولي رئاسة البلدية، فيما تم التصويت لصالح الدكتور عبدالله كنعان نائبا له .

اشارة الى ان السعودي تولى رئاسة بلدية صيدا منذ العام 2010 لولايتين متتاليتين حتى العام 2022 ، ثم مدد له سنة تبعتها سنة تمديد أخرى هذا العام حيث رفض السعودي اكمالها بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية التي جعلت البلديات عاجزة عن القيام بأدنى واجباتها تجاه مواطنيها . وكان السعودي قد قدم استقالته للمرة الأولى في 12 كانون الأول من العام 2022 الماضي في مكتب المحافظ ضو في سرايا صيدا، لكن الأخير تريث حينذاك في توقيع قبولها ثم قدمها للمرة الأخيرة في 21 حزيران الماضي، حيث مضى بها جديا ووقعها المحافظ ضو معلنا قبولها رسميا.