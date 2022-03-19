فوز خليل كرم برئاسة الرابطة المارونية.. اليكم النتائج

فاز السيد خليل كرم برئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية خلفاً للسيد لنعمة الله أبي نصر، وذلك في الانتخابات التي أجريت، اليوم السبت، في “الفورم دي بيروت”.

كما صدرت النتائج النهائية لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي، وفاز بعضوية المجلس الذي يتألف من 15 عضواً السادة التالية أسماؤهم (مع حفظ الألقاب):

1- رفول بستاني (359 صوتاً)

2- نسيب نصر (329 صوتاً)

3- طانيوس نجيم (311 صوتاً)

4- جوهينة منير (302 صوتاً)

5- كريم طربيه (294 صوتاً)

6- يوسف عمار (290 صوتاً)

7- أنطوان عماطوري (289 صوتاً)

8- ناتالي خوري (288 صوتاً)

9- ربيكا أبي ناضر (287 صوتاً)

10- منير عقيقي (284 صوتاً)

11- بشارة قرقفي (283 صوتاً)

12- إيلي مخايل (277 صوتاً)

13- لحود لحود (274 صوتاً)

14- رامي شدياق (272 صوتاً)

15- طانيوس منعم (267 صوتاً)







