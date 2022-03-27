فوز لائحة “انتخب نقابة المهندسين” في انتخابات نقابة مهندسي الشمال

انتهت عملية فرز الاصوات في انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، التي انطلقت صباح اليوم في مقر النقابة في طرابلس، لانتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس النقابة في فروع المدنيين الاستشاريين، المعماريين الاستشاريين، الموظفين في القطاعين الخاص والعام، المهندسين الزراعيين والمتعهدين وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية والزراعية وذوي الاختصاصات المختلفة.

وفازت لائحة “انتخب نقابة المهندسين” بكامل اعضائها وجاءت النتائج على الشكل التالي:

صفوان الشهال 827 صوتا

هلا تامر 600 صوت

علي هرموش 559 صوتا

انطوان الخواجه 697 صوتا

ناهد غزال 553 صوتا

نقيب المهندسين بهاء حرب الذي اشرف شخصيا على العملية الانتخابية من بدء انطلاقتها حتى اعلان النتائج، ابدى ارتياحه “للاجواء الايجابية والديمقراطية التي سادت اليوم الانتخابي الطويل”، مؤكدا ان “جميع الفائزين سيعملون في خدمة المهندس والنقابة دون تمييز بين مهندس واخر”، وقال: “الف مبروك للفائزين ونتمنى للذين لم يحالفهم الحظ في هذه الانتخابات ان يفوزوا في الانتخابات المقبلة ليكون للجميع دور في تطوير عمل النقابة”.

وختم: “نحن نحتكم دائما للعبة الديمقراطية، وقد عبر الزملاء عن خياراتهم في صناديق الاقتراع”.

وقد بلغ عدد المقترعين 1354 من اصل 9575 مهندسا سددوا اشتراكاتهم ويحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية.