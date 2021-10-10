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فوز مخترعين لبنانيين بالميدالية الذهبية في معرض إفريقيا الدولي

10 - أكتوبر - 2021

علم لبنان

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حصد كل من المخترعين وعضوي جمعية المبدعين اللبنانيين المهندس محمد قاسم اسماعيل وماهر جعفر عثمان على الميدالية الذهبية وتقييم عالي الدرجة في معرض افريقيا الدولي للإختراعات CU-OCIIP، بمشاركة 72 دولة مختلفة على مشروع AVMS-Super Nebulizer.

إشارة الى أن هذا المشروع كان نال خلال هذا العام:
– براءة اختراع من وزارة الاقتصاد في لبنان.
– الميدالية الذهبية في معرض بيروت الدولي للاختراعات BIIS.
– الميدالية الفضية في معرض تايلند الدوليNRCT.
– درع تقديرية وشهادة تقدير من جمعية سند لبنان.
– نشر كبحث علمي في مجلة WIFA PLUS والتي وزعت في أكثر من عشرين دولة في أوروبا والعالم.

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