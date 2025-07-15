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فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2025 9:50 صباحًا
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، انه “بموجب القرار الرقم ٤٠٠/١ الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أصبحت التسعيرة الرسمية لأجور النقل من مطار رفيق الحريري الدولي إلى المناطق كافة محددة مسبقًا بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد في السوق، وقد دخل القرار حيّز التنفيذ، وهو يُطبَّق حاليًا على جميع سائقي سيارات التاكسي، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشارت إلى انه “لتسهيل الوصول إلى التسعيرة، بات بإمكان الركاب اليوم مسح الرمز الإلكتروني (QR Code) المثبّت على الشاشات المنتشرة في المطار، وكذلك على المنشورات التي تُسلَّم عند ختم جوازات السفر في قسم الجوازات، للاطلاع على لائحة مفصّلة بالأجور المحددة من المطار إلى جميع المناطق اللبنانية.

وختمت مشددة على أن “هذه الخطوة تشكل جزءًا من خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم قطاع النقل في أحد أبرز المرافق الحيوية في لبنان”.

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