فوضى في أحد مراكز الامتحانات في بعلبك والجيش يتدخل

دخلت وحدة من الجيش اللبناني مركزًا للامتحانات الرسمية في منطقة بعلبك، وأخرجت تلميذًا وُجد بحوزته هاتف في غرفة الامتحانات بهدف الغش.

تدخل الجيش جاء بعد عدم تمكن أفراد الطاقم التعليمي من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً مفاده قيام تلميذ يخضع لامتحانات الشهادة المتوسطة في منطقة بعلبك، بإدخال هاتفه إلى غرفة الامتحانات بهدف الغش، بموازاة قيام مجموعة من الشبان المشاغبين بمرافقته إلى مركز الامتحانات والحضور عند مدخل المدرسة. فيما لم يتمكن أفراد الطاقم التعليمي من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

على الأثر تدخلت وحدة عسكرية وأخرجت التلميذ المذكور من مركز الامتحانات، واتخذت التدابير المناسبة لإعادة الهدوء إلى المدرسة ومحيطها”.

في سياق متصل، قال وزير التربية عبر “تويتر”: في اليوم الثاني والأخير لإمتحانات البريفيه نكون قد انجزنا المرحلة الاولى من هذا الاستحقاق المفصلي للتعليم، سنباشر بالتحضير لوضع اسس التصحيح بكل جدية وشفافية”.