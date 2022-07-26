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فوضى في الجلسة... ونائب من كتلة بري يصف زميلته بالصراصير!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2022 12:11 مساءً
مجلس النواب في وسط بيروت

مجلس النواب في وسط بيروت (رويترز)

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بعد الجدال الذي وقع بين النائب حليمة قعقور والرئيس نبيه بري واعتراض النائب فريد هيكل الخازن، ردت النائب بولا يعقوبيان على الخازن ساخرة: “بطريركية ما خص البطرك يعني فوقية”، ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرة بين النائب سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان الذي وصفها بالصراصير، فقالت يعقوبيان لبري: “نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير”.

هذا وساد هرج ومرج وصراخ في الجلسة بين النائب حليمة قعقور التي طالبت الرئيس نبيه بري بالكلام اثناء التصويت فردّ على اعتراضها بالقول “اقعدي واسكتي”، لترد قعقور بالقول: “شو هالطريقة البطريركية”، فعلا الجدال واعترض فريد الخازن وطلب شطب عبارة بطريركية من المحضر فشطبت.

وكان تم إقرار البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة ١٠٠٠٠ مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام ٢٠٢٢.

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