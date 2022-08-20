الأحد 22 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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فوضى في سجن القبة بسبب انقطاع المياه.. ومولوي يتحرك

منذ ساعة واحدة
سجن- تعبيرية

سجن- تعبيرية

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رد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي عما جرى على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في طرابلس من تداول رسائل صوتية تحمل على الوزير مولوي بسبب انقطاع الماء عن سجن القبة منذ ثلاثة ايام، وقرب انقطاع الكهرباء نظرا لشح مادة المازوت، فأوضح “أنه عمل جاهدا لأعادة ضخ الماء إلى السجن المذكور وهذا ما تحقق اليوم”. وأشار إلى أن آمر سجن القبة أبلغه “ان الانقطاع حصل لساعات قليلة بفعل تعطل “موتور” الضخ الذي ابتعنا بديلا له يسلم غدا فيما ساعد “الدفاع المدني” في تأمين كميات من الماء بشكل موقت”.

وأكد مولوي “ان آمر السجن أكد له توفر الكهرباء وكل ما يجري الحديث عنه بهذا الخصوص غير صحيح”.

اما عن مبلغ العشرين مليارا المخصص لطبابة رجال قوى الأمن فيفيد مولوي بأن دونه عقبات إدارية ومالية عمل على تذليلها “بعد أن انتظرنا فتح اعتماد لهذه الغاية.”

وفي ما يتعلق بالهجوم الحاد الوارد في بعض الرسائل رفض مولوي الرد عليها وقال: “انا لا انزل إلى هذا المستوى من الكلام غير اللائق والمبني على الافتراءات والأكاذيب”.

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