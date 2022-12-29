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فوضى مقنّعة قد تتحوّل إلى انفجار اجتماعي!

منذ 19 ثانية
"مشروع وطن الإنسان"

"مشروع وطن الإنسان"

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نشرت صفحة “مشروع وطن الإنسان” تغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: “ما حصل أمام محطّات المحروقات نتيجة قرارات غير مدروسة وتمدد أحزمة البؤس لتلامس كافة المناطق من جرّاء عدم اعتماد سياسة اجتماعيّة فاعلة”.

كما أضافت: “وما نراه من حركة ليست إلاّ فوضى مقنّعة لا نعلم متى تتحوّل إلى انفجار اجتماعي.. ندعو المسؤولين، ونحن على أبواب عام جديد، إلى التحرّك وبسرعة وتحديد الأولويات بما يحافظ على الحد الأدنى من كرامة وصحة وأمن وأمان الإنسان في لبنان”.

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