فوضى وتخبط بما خصّ أموال المودعين

أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى أن “هناك نوع من الفوضى والتخبط بما خص أموال المودعين والدولة تخلت عن مسؤولياتها”.

وأضاف في حديث إذاعي أنه في مختلف الصيغ المطروحة أموال المودعين غير محمية مقابل تبرئة الدولة من كل الارتكابات السابقة”.

وتابع عجاقة “الدعم الدولي مشروط بإصلاحات وهي عبارة عن قوانين وإجراءات تتخذها الحكومة ونحن لم نقم فعلياً بأي إجراء إصلاحي”.

يذكر أن انتقادات حادة طالت خطة الحكومة اللبنانية المقترح تنفيذها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات بالقطاع المصرفي.

وكانت الحكومة تحفظت على تفاصيل الخطة خلال المفاوضات مع صندوق النقد، إلا أن بعض البنود بدأت تتسرب لوسائل إعلام.