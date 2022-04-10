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فوضى وتكسير.. إشكال كبير أثناء مباراة الحكمة والرياضي

10 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 7:28 مساءً
اشكال بين الحكمة والرياضي

اشكال بين الحكمة والرياضي

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توقفت مباراة الرياضي والحكمة ضمن مرحلة الـ٢٠ من اكس اكس ال إينيرجي بطولة لبنان لكرة السلة بسبب إشكال كبير على أرضية الملعب قبل ثواني قليلة على نهاية الربع الثالث وكانت النتيجة ٥٦-٥٢ لصالح نادي الرياضي.

وعملت القوى الأمنية على حل الإشكال عبر اخراج الجمهور من الملعب، فيما تحدثت وسائل إعلام عن سقوط عدد من الجرحى نتيجة الإشكال.

وقال أكرم الحلبي، رئيس اتحاد كرة السلة، في تصريح صحفي: “الأجواء كانت مشحونة منذ البداية، والمباراة ستستكمل والبطولة ستستكمل دون جمهور”.

وأضاف: “القوى الأمنية ستفتح تحقيقا بشأن ما حدث”.

وجاء الرد سريعا من رئيس نادي الحكمة ايلي يحشوشي، الذي أكد أن فريقه لن يستكمل المباراة تحت أي ظروف.

وختم: “البلد أهم من أي مباراة كرة سلة، ومستعد للخسارة بأي نتيجة ولا أقبل ما حصل”.


 

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