فياض: أعمال الحفر في البلوك 9 تبدأ في 24 الحالي

عقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد الزيارة التفقدية الى منصة الحفر صباح اليوم في البلوك رقم 9 اجتماعاً تقويمياً في مكتبه في وزارة الطاقة والمياه مع كبار مسؤولي توتال كل من السيد لوران فيفيه كبير مدراء الشرق الاوسط للإستكشاف، والسيد جوليان بوجيه كبير مدراء الاستكشاف والانتاج لمنطقة آسيا، ورومان لامارتينيير المدير العام لتوتال انيرجي في لبنان وتم التباحث بإستكمال الإستعدادات والجدول الزمني المقرر لعملية الحفر التي تبدأ بـ24 آب الحالي.

وقال فياض بعد الإجتماع: “بتاريخ 24 آب ستنطلق عملية الحفر وسيكون نهاراً تاريخياً نُعّولٍ عليه وبعد 67 يوما سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر ونأمل أن تكون بادرة خير للبنانيين.”

“إن توتال وشركاءها ملتزمون كامل الإلتزام بالعمل المهني كما أن التوقعات حتى يومنا هذا إيجابية جداً وقد أعربوا من ناحية ثانية عن إهتمامهم بالبلوكات المحيطة بالبلوك 9 وستكون هناك تطورات في هذا الإطار سنعلن عنها عندما تترسخّ وتتبلور بشكل أكبر.

ختم فياض: “تحدثنا ايضاً في موضوع الطاقة المتجددة حيث لديهم إهتمام واضح أكان بالنسبة الى مشاريع الـ٥ ميغاوات او الاكبر حجما اي ١٠٠ ميغاوات وقد أرسلوا رسائل في هذا الاطار ولدينا عمل في الوزارة وفي الحكومة وعلى المستوى التشريعي للوصول الى خواتيم جيدة ايضاً”.